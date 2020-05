Piano Media kauft Novosense-Technologie

Piano Media sicherte sich die Novosense-Technologie und die damit verbundenen Rechte exklusiv. Der Zahlungssystem-Anbieter aus der Slowakei wird damit eine, nach Einführung des, in der Regel, marktweiten Online-Payment-System entstandene Nachfrage nach Content-Payment-Einzellösungen von Medien-Unternehmen decken.



Bestehende Piano Media-System-Partner wollen künftig beide Plattformen in einem dualen Betrieb zur Monetarisierung ihrer Inhalte einsetzen. Im Dezember werden die ersten Dual-Systeme in Betrieb gehen.



Darüber hinaus liefert Novosense, ein auf Audience Identification, Targeting Tools und Real-Time-Tracking spezialisiertes Unternehmen, Analysen zur Nutzung der jeweiligen Medien-Plattform nach Einführung der Piano Media-Paywall.



Diese Analysen sollen, erklärt Tomas Bella, Piano Media-CEO, Aufschluß darüber geben, welche Zahlungsmodell-Varianten die jetzigen Abonnenten - ein individuelles Premium-System, ein Walled-Garden-Modell oder die Kombination aus beiden - bevorzugen.



Novosense verzichtet in der Analyse von Nutzerverhalten auf Cookies.



