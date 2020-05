Piano Media für drei neue Medienmärkte

euDie Märkte Slowakei und Slowenien bilden die Startrampe von Piano Media um den Nachweis zu erbringen, dass das vom Unternehmen entwickelte Bezahlsystem für digitale Medien-Inhalte effektiv ist. CEO Tomas Bella stellt das System mittlerweile nicht nur in Europa sondern weltweit vor. Im Rahmen des Changing Media Summit des britischen Guardian kündigt Bella die System-Expansion in drei weitere Märkte in diesem Jahr an.