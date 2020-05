Piano Media exportiert Paid-Content-System

Beispielgebende Entwicklung in der Slowakei

An der Spitze dieses Medienverbandes steht die Tageszeitung Delo und deren Newsportal Delo.si. Slowenischen Internet-Nutzern steht ab 16. Jänner zu einem monatlichen Abo-Preis von 4,89 Euro der Zugang zu elf Online-Medien zur Gänze zur Verfügung.



Neben Delo beteiligen sich an dieser Content-Monetarisierung die Tageszeitung Dnevnik, die Regional-Zeitung Vecer, die Sport-Tageszeitung Ekipa, die Regionalzeitung Dolenjski List, die Auto Bild, das Newsportal Pozareport.si sowie die beiden Regionalmedien Primorkse Novice, Gorenjski Glas und das IT-Magazin Racunalniske Novice.



Entscheidend für diesen Schulterschluß in Slowenien war die Entwicklung des Piano Media-Payment-Systems in der Slowakei nach dessen Einführung im Mai 2011. Damit argumentiert der Delo-CEO Jurij Giacomelli.



Der Zugang kann auch um 1,99 Euro pro Woche oder um 48,90 Euro für ein Jahr bezogen werden.



atmedia.at