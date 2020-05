Piano Media exportiert Medien-Payment

euDer dritte und erste größere Markt in dem Piano Media sein Online-Medien-Zahlungssystem einführt und zu etablieren will, ist Polen. Sieben polnische Medien-Unternehmen führen das Paid Content-Modell des slowakischen System-Anbieters ein. Sie repräsentieren 27 landesweite und regionale Zeitungen, 14 Magazine und eine Radiostation. Das Piano Media-Modell wird in 42 Medien-Angeboten eingeführt. Polnische Konsumenten können um umgerechnet 4,70 Euro pro Monat die Vollzugänge zu diesen Content-Plattformen abonnieren.