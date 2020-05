Piano Media erhält frisches Kapital

Entscheidend für die Platzierung des frischen Kapitals durch 3TS ist das Wachstum von Piano Media, das vom Investor als "stark" eingestuft wird, sowie das Management-Team. "Wir investieren ausschließlich in schnell wachsenden Unternehmen in Zentral- und Osteuropa", kommentiert Pekka Mäki, 3TS-Managing Partner, die Entscheidung für das Unternehmen aus Bratislava. Jiri Benes, Partner bei 3TS, ist für die Führung der Investitionsverhandlungen verantwortlich. Der Investor ist in Österreich bei Solvedirect engagiert.



Der Investor erweitert die Piano Media-Gesellschafterrunde, die aus Monogram Ventures, ETarget und NextBig besteht.



Das ist die zweite Finanzierung die Piano Media erhält. Im September 2011 flossen von Monogram Ventures 300.000 Euro in das Unternehmen. Damit wurde die Einführung und der Aufbau des Payment-Modells in der Slowakei und Slowenien finanziert.



Piano Media wurde in dieser Finanzierungsrunde von Neulogy beraten.



atmedia.at