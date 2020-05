Piano Media erhält Expansionskapital

Damit beläuft sich der derzeitige Unternehmenswert von Piano Media auf eine Million Euro. Monogram Ventures ist neben ETarget und NextBig der dritte Investor.



Mit dem frischen Kapital kann Piano Media die Expansion des Abo-Systems in Europa vorantreiben und die Marktposition am Heimatmarkt absichern. Für das Investment sind bei Monogram Ventures Jan Jenca und Ivan Stefunko verantwortlich.



Piano Media wurde am 29. September in Wien mit einem StartUp Austria-Preis ausgezeichnet.



atmedia.at