Phillip Pelz beendet seine Tätigkeit als Product Manager bei AdLink Austria und bricht in drei Wochen nach Fernost und in die Südsee auf. Pelz war viereinhalb Jahre für den Online-Vermarkter tätig. Er plant, im Sommer wieder zurück zu kehren und weiterhin im Online-Geschäft zu arbeiten. Die Entscheidung wer Pelz Aufgaben bei AdLink übernimmt, fällt in Kürze. atmedia.at