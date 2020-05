Philippes Weg zum Preis

at, deVon 30. Mai bis 4. Juli 2010 ging Philippe von West nach Ost und durchquerte Österreich, um mit dieser Aktion auf die Gefahren und Risiken von HIV-Infektionen aufmerksam zu machen. Philippe dokumentierte die Awareness-Wanderung auf Facebook. Die von T-Mobile Austria unterstützte Kampagne wurde in Berlin mit dem Deutschen Preis für Onlinekommunikation 2011 in der Kategorie "Community-Auftritt" ausgezeichnet.