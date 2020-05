Pfoten hoch für Wien Energie

atDemner, Merlicek & Bergmann realisieren für Wien Energie eine Produktkampagne, in der die Lösung des von Tieren ausgelösten Einbruchsalarms in Haushalten thematisiert ist. Das Unternehmen bewirbt damit ein Sicherheitsprodukt, das zwischen zweibeinigen Eindringlingen und unbescholtenen Vierbeinern unterscheiden kann. Die Vierbeiner müssen dafür in der kreativen Umsetzung als inflagranti ertappte Schein-Täter herhalten.