So überraschend kam die Aktion ja nicht. Angebahnt hat sich die Promotion-Aktion per viraler Kampagnen für aonTV in den vergangenen Wochen. "Ziel ist es, mit dieser Kampagne für zusätzliches Aufsehen für aonTV zu sorgen. Gleichzeitig wollen wir aber auch das ausdrücken, was Fernsehen immer noch auszeichnet: Erlebnis, Überraschung und Spaß", kommentiert Tanja Sourek, Leiterin Marketing Communications von Telekom Austria und mobilkom austria.