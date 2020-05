Pflichtaufgabe Social Media

deSocial Media gilt als "Pflichtaufgabe" in deutschen Zeitungsverlagen. Das ist keine Forderung von Social Media-Experten sondern ist von den Medienhäusern als solche selbst definiert. Das zeigt eine, am 1. November veröffentlichte Studie des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in der Social Media auch "als Voraussetzung für die Produktoptimierung" ausgewiesen ist.