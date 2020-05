Pferdestarke Gottesanbeter

Audi spielt wiederum mit der Symbolik der Farbe Weiß und der, auf den ersten Blick unaufdringlich wirkenden jedoch markant an der rechten Seite der doppelseitigen Anzeige sitzenden Buchstaben-Kombination INRY 2... Ja, Ingoldstadt. Klar! Warum nicht INSE, INLO, INAE, etc. Ein Auto aus dem katholischen Bayern mit dem im Kultukreis im Unterbewusstsein geläufigen Akronym INRY zu versehen, ist bemerkenswert. Auch mit dem Y am Ende liest sich das Kennzeichen wie INRI. Dieses Akronym steht wiederum für die lateinische Inschrift Iesus Nazarenus Rex Iudaerum. Leser können diese Kennzeichnung nicht verpassen. In der brand eins-Februar-Ausgabe eröffnet diese Audi-Doppelseite das Heft. Will man weiter im Magazin muss man an INRY vorbei. Den wenigsten Betrachtern wird dieser Symbolismus in der Audi-Anzeige auffallen. Die Konnotation wirkt indivudell im Unterbewusstsein. Zufälligkeiten dürfen in diesem Zusammenhang ausgeschlossen werden.



