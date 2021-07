Pfeiffer und Unito gegen Amazon

Die Pfeiffer Handelsgruppe betreibt über die Vertriebslinie Unimarkt die österreichweite Hauszustellung von Lebensmitteln. Die Unito Gruppe ist, zum E-Commerce-Unternehmen gereifter Versandhändler, der unter anderem die Shopping-Portale Universal.at und Quelle.at betreibt. Beide Gruppen vereinbarten eine Kooperation, die die gegenseitige Förderung der jeweiligen E-Commerce-Aktivitäten zum Ziel hat. Beide Gruppen unterstützen sich darin primär mit der Bewerbung der Sortimente und Angebot des jeweils anderen Partners. Die Werbepartnerschaft hat, wie dazu ausgeführt, "die Ansprache von potenziellen Neukunden über neue, unerwartete Schienen" zum Ziel.

Dazu werden in digitalen und postalischen Mailings an 1,5 Millionen Unito-Kunden sowie in Katalogbeilegern die Hauszustellung von Lebensmittel bei Unimarkt beworben. Unimarkt wird im Gegenzug das Sortiment von Unito mittels Beileger im wöchentlichen Flugblatt, im Kundenmagazin Mundart und durch Verteilung von Gutscheinen in den 127 Standorten promoten. Auch das POS-Radio des Lebensmittel-Einzelhändlers wird auf die Angebote eingehen. Und die bereits online-affine Zielgruppe soll wiederum direkt angesprochen werden.

Außerdem verstehen die beiden Gruppen, wie Markus Böhm, Holding-Geschäftsführer der Pfeiffer Handelsgruppe und Harald Gutschi, Geschäftsführer Marketing von Unito, betonen, "die Kooperation durchaus als Phalanx gegen internationale Player, die starke Ambitionen im Bereich E-Commerce haben".-