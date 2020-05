Pfeiffer Gruppe besetzt Kommunikationsmanagement

Macho und Hajosi übernehmen Kommunikationsverantwortung in der neu eingerichteten Abteilung, um aus dem Unternehmen hinaus für die Holding der Handelsgruppe sowie die Vertriebslinien Zielpunkt, Unimarkt und C+C Pfeiffer zu kommunizieren.



Mit dieser Abteilung, erklärt Erich Schönleitner, der Geschäftsführer der Handelsgruppe, dazu "werden wir unser Position im Markt kommunikativ verstärken sowie die geforderte Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit bedienen". Er fügt hinzu, dass "unsere Vertriebsstrategie intensiven Dialog und Austausch mit der Öffentlichkeit erfordere".



Macho leitet die Abteilung Unternehmenskommunikation in der Funktion der Unternehmenssprecherin. Hajosi arbeitet mit ihr in der Funktion der Communications Managerin.