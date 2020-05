PewDiePie grösser als Psy

intDer Schwede Felix Arvid Ulf Kjellberg ist eine digitale Berühmtheit und einer jener Stars, die in der YouTube-Galaxie geboren wurden. Dort führt er als PewDiePie einen Channel, der seit 9. Juli 2013 10.019.738 Abonnenten hat, der täglich im Schnitt 47.527 und in den letzten 30 Tagen 1,4 Millionen Abonnenten hinzugewann. PewDiePie veröffentlicht seit 2010 Videos, in denen, kurz gesagt, Games vertont werden also Spielszenen "live besprochen" werden. In Österreich würde man "Maschek für Games" dazu sagen. Die Videos generierten bis zum 9. Juli 2013 1.953.972.328 Views.