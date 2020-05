eu // PSA Peugeot verlängert mit Havas/MPG und OMD die Zusammenarbeit im Media-Einkauf in Europa. Der Autokonzern setzt damit den 2008 mit beiden Media-Networks beschritten Weg zur Kostenoptimierung seines Media-Business fort. In Kroatien, Italien und Polen, drei Märkte in denen MPG und OMD nicht vertreten sind, lädt PSA Peugeot ab 30. Juni zum Pitch. Der europäische Media-Etat des Konzerns wird mit umgerechnet 411,6 Millionen Euro beziffert.