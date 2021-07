Petricek-Steiner wechselt zu GroupM Global

Nächster Karriereschritt bei Irina Petricek-Steiner: Die 40-Jährige wird in die neugeschaffene Position eines Implementation Director bei GroupM Global wechseln. Sie verantwortet die Implementierung von globalen Modellen in den regionalen Märkten. Damit bildet die Position eine Brückenfunktion zwischen der Konzernstrategie und den lokalen Trading- Umsetzungen. "Damit besteht die Möglichkeit internationale Erfolgsmodelle mit lokalem Umsetzungs-Know-how zu kombinieren - ganz nach unserem Motto 'Think globally, act locally'", erklärt die Trading-Expertin den Karriereschritt. „ Österreich ist in vielen Bereichen Vorreiter und bietet sich auch weiterhin als ideale Testumgebung an."



" Digitalisierung und entsprechende Modelle bestimmen auch unseren Markt. Mit unseren vielen innovativen Ideen können wir immer wieder im Konzern für Aufmerksamkeit sorgen. Ich freue mich besonders, dass für die neue Position des Implementation Director die Wahl auf Irina Petricek-Steiner gefallen ist", sagt Peter Lammerhuber, CEO GroupM Österreich.



Petricek-Steiner ist seit 2008 bei GroupM, erst als Head of Trading und seit 2014 als COO. Sie war zuletzt verantwortlich für die Entwicklung und den Ausbau von neuen Geschäftsfeldern insbesondere von Xaxis, der weltweit führenden Audience Buying Unit der GroupM, der Agenturservice Plattform GroupM Connect und verantwortete die gebündelten Media-Investitionen der WPP-Mediaagenturen in Österreich. Zusätzlich bildete Petricek-Steiner die gruppenübergreifende Schnittstelle zu den Vermarktungspartnern der GroupM.