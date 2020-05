Peter Presenter geht in Pension

at // Der Continuing Character der Erste Bank, Peter Presenter, der die Werbelinie der Bank die letzten Jahre prägte, übersiedelt in das österreichische Werbearchiv. Das Unternehmen und die Agentur Young & Rubicam Vienna schicken Peter Presenter in ein Sabbatical. Im Herbst wird eine günstigere Kampagne, die auf Information setzt und vertrauensbilden wirken soll, starten. Die Bank reagiert damit auf die Finanz- und Wirtschaftskrise. Das Sabbatical von Herrn Presenter ist unbefristet. Format, Nr. 23, Seite 46