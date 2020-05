Permira und KKR reduzieren ProSiebenSat.1-Anteil

de, intDie Lavena Holding 1, jene Gesellschaft über die die Finanzinvestoren KKR Kohlberg Kravis Roberts und Permira Fonds an der ProSiebenSat.1 Media AG beteiligt sind, verkauft 25 Millionen Aktien der TV-Gruppe an institutionelle Investoren. Nach Abschluß dieser Transaktion reduziert sich der Grundkapital-Anteil der Lavena Holding 1 an dem Medien-Unternehmen von 44 auf 33 Prozent.