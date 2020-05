de"Wir wollen ProSiebenSat.1 nicht verkaufen", zerstreut Jörg Rockenhäuser, Permira-Deutschland-CEO, die ständig im Raum stehenden Zweifel an einem langfristigen Engagement des Private Equity-Unternehmens an der Sendergruppe. Permira und der KKR werden, wie Rockenhäuser dem Spiegel erklärt, "in Extremsituationen die Unternehmen auch finanziell weiter unterstützen".