Pepsi investiert in Twitter

Es handelt sich um eine globale Partnerschaft. Deren Beginn ist der Transfer der Pepsi-Kampagne Live For Now in die Community.



Die erwartet Musik-Konsum auf drei Ebenen. Wöchentlich kostenlose Musik vermittelt durch den Pepsi-Feed und den Hashtag #LiveforNow. Ebenso wöchentlich publiziert die Softdrink-Marke die Live for Now Music-Video-Serie. Sie stützt sich auf Musik und Künstler, die als trendig bei Twitter gehandelt werden.



Weiters, jedoch derzeit nur auf die USA beschränkt, wird es sogenannte "Pop-up-Konzerte" geben. Musikschaffende, die über eine große Gefolgschaft in der Community haben, werden mehr oder weniger Twitter-exklusiv auftreten. Die Konzerte werden in der Community angekündigt, dadurch verbreitet und letztendlich auch in die Gemeinschaft live gestreamt. Das erste Konzert bestritt Nicki Minaj.

Pepsi im Twitter-Glas

Pepsi will die Kampagne in der zweiten Jahreshälfte, nach dem US-Start, weltweit ausrollen. Agenturseitig wird die Marke von verschiedenen Omnicom Media Group-Agenturen wie BBDO Worldwide, TBWA Worldwide, OMD, etc. unterstützt.