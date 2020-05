Pendlerzeitung News eingestellt

Rettungsversuche gescheitert

News wurde im Dezember 2007 mit vier regionalen Ausgaben - News Basler Zeitung, New Berner Zeitung, News Mittelland undNews Tages-Anzeiger - gestartet. Die Mittelland-Ausgabe wurde bereits im Dezember 2008 eingestellt. Vergangenen August kam das Ende für die Basler- und Berner-Ausgabe. News Tages-Anzeiger blieb über und wurde in einer Auflage von 100.000 Stück im Kanton Zürich und in angrenzenden Kantonen verteilt. Tamedia wird sich auf das Tagesanzeiger-Medien-Network konzentrieren.