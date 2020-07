Pedigree-Werbeleine für Hunde

atPedigree spricht jetzt die Zielgruppe ihrer Produkte direkt an. Bislang musste die Marke einen Umweg über deren Besitzer nehmen und diese überzeugen was gut für ihre Hunde sei. Menschen zu überzeugen ist gelegentlich mühseliger als es im Falle der besten Freunde der Menschen ist. Das tut Pedigree nun mit der Microsite Wauwuff.at sowie Plakaten in Hundesprache. Urbane Hündinnen und Rüden, die beim Gassiflanieren mit ihren Dogphones an dem Plakat vorbeikommen können über den darauf platzierten "GRRR"-Code auf die Microsite wechseln.