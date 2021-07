Peaches Geldofs Tod bleibt vorerst rätselhaft

Michael Higgins

Boy George

Wegbegleiter und Prominente zeigten sich erschüttert vom frühen Tod der jungen Mutter.Irlands Präsident, der seit Dienstag auf Staatsbesuch in Großbritannien ist, sagte: "Das ist so ein schwere Schicksal für eine Familie und all unsere Gedanken in dieser Zeit sind bei Peaches' Familie und ihren Freunden." Der britische Sängertwitterte: "Wir haben uns erst vor einem Monat gesprochen, und sie sah wie ein Engel aus."

Der irische Musiker und Aktivist Bob Geldof hatte am Montag in einer Mitteilung geschrieben: "Es ist mehr als schmerzlich für uns. Sie war die Wildeste, Lustigste, Spaßigste, Cleverste, Witzigste und die Verrückteste von uns." Er hat zwei weitere leibliche Töchter.

Am Tag vor ihrem Tod hatte Peaches Geldof ein Babyfoto von sich und ihrer verstorbenen Mutter, der Fernsehmoderatorin Paula Yates, veröffentlicht. Yates starb im Jahr 2000 an einer Überdosis Heroin. Peaches Geldof war wegen ihres ausschweifenden Lebensstil ebenfalls immer wieder in die Schlagzeilen geraten.