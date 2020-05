at, deDie paysafecard Wertkarten AG hat mit 16. August 100 Prozent der Gesellschaftsanteile der Wallie Holding übernommen. Die Akquisition konsolidiert den Internet-Prepaid-Markt. Die paysafecard group baut damit seine Position in diesem Markt in Europa aus. Wallie ist in elf europäischen Märkten vertreten und funktioniert ähnlich wie die paysafecard.