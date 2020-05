paysafecard expandiert in die USA

Argentinien, Mexiko, USA

In dem Markt, so Müller weiter, "gibt es immer noch Millionen von Menschen die weder über eine Kreditkarte noch über ein Bankkonto verfügen oder diese nicht für Online-Einkäuf nutzen wollen". Müller will die paysafecard in Kooperation mit der Bancorp Bank Payment Solutions Group am US-Markt etablieren.



Damit wird die Präsenz der Micropayment-Lösung am amerikanischen Kontinent beträchtlich erweitert. Im September gründete die paysafecard group in Mexiko ein Tochter-Unternehmen. Das ist die zweite Niederlassung am lateinamerikanischen Markt nach der Premiere in Argentinien im Vorjahr. Die paysafecard kann mittlerweile bei 300.000 Verkaufsstellen weltweit erworben werden und wird in mehr als 3.500 Webshops als Zahlungsmittel akzeptiert.