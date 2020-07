PayPal entwickelt die Marken-Identität

In dieser Kampagne wird thematisiert wie Menschen über Geld denken, wie sie es nutzen und das es heute mehr Möglichkeiten als jemals zuvor gibt, sich zu vernetzen, zu bezahlen und Geschäfte zu tätigen. Daran knüpft PayPal die Botschaft, dass Bezahlen "leichter, sicherer und intuitiver als bisher" ist und das "an jedem Ort und jederzeit".



Das Unternehmen streut die Kampagne global mittels TV, Digital, Print, Out-of-Home und Social Media. Die TV-Spots laufen zuerst in den Märkten Deutschland, Großbritannien, Australien und USA an.



Mit der Kampagne ist, wie Matt Weiss, Chief Marketing Officer Global von Havas Worldwide erklärt, "das Ziel verbunden, der Marke PayPal eine zeitgemäße und menschliche Stimme zu geben". Und in ihre geht es, wie er fortsetzt, "in erster Linie darum die Vorteile, Möglichkeiten und einfache Nutzung" des Payment-Services zu vermitteln.



In Deutschland ist die Kampagne von April bis Juni in die Programme von reichweitenstarken Privatsendern integriert. Der TV-Flight wird in diesem Zeitraum von Out-of-Home-Maßnahmen, Direct Mailings, Online-Werbung und mehrstufigen Newsletter-Kampagnen begleitet.