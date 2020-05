Payback, oder nicht?

Digital Natives - Generation Störung?

Auch die HuffingtonPost.com ist, so Medien-Tage-Keynote-Speaker Schirrmacher, medial zwar gelungen jedoch immer noch ein zum Teil subventioniertes Medien-Unternehmen. "Wir machen uns aufgrund der Möglichkeiten im Web zu kommunizieren Illusionen was möglich ist und womit sich damit Geld verdienen ließe", relativiert er immer noch sowohl im digitalen wie auch im analogen Raum stehende Vorstellungen.



Schirrmacher entlarvt die stereotyp zitierten Erfolgsgeschichten aus dem Web als Stories, die bei näherer Betrachtung an Glanz verlieren und nur mäßige kommerzielle Substanz aufweisen. Nutznießer aller kostenlos im Web zur Verfügung gestellten Leistungen, so der FAZ-Herausgeber weiter, sind Google und all jene Aggregatoren, deren geistige Leistung vor allem aus Algorithmen besteht. Er diagnostiziert die jüngste Medienwelt als eine dem "19. Jahrhundert ähnliche Welt".



Giganten stehen sich kostenlosen Selbstausbeutern gegenüber und dazwischen versuchen Medienmarken zu überleben, die nicht wie manche glauben, unbeschädigt geblieben sind, macht er sich über die Medien-Gegenwart Sorgen. Zu dieser Gegenwart gehört für Schirrmacher auch, dass sich Journalismus und Medien als selbstverständlichen Bestandteil der Alltagswelt von Menschen entwickelt haben. Früher, so Schirrmacher weiter, wurde die Zeitung nach der Arbeit oder in Pausen gelesen und abends ferngesehen. Heute sind Medieninhalte omnipräsent und ganz besonders an Computer-Arbeítsplätzen.



Daraus ergeben sich Veränderungen des Gehirns der Rezipienten, die, wie der FAZ-Herausgeber versichert, analysiert und bestätigt sind. Folge sind abnehmende Gehirnleistungen wie eine "dramatische Abnahme des Kurzzeit-Gedächtnisses", die sich wiederum auf Lernleistungen oder beispielsweise die Wahrnehmungsfähigkeit von Werbung beeinträchtigen.



Schirrmacher warnt: "Es geht um Aufmerksamkeiten zukünftiger Generationen." Mit den Beeinträchtigungen dieser Störungen müssen Medienmacher und Medienmanager in Zukunft rechnen und darauf ihre künftigen Produkte ausrichten. Schirrmacher: "Der Mensch der Zukunft ist völlig erschöpf und sehnt sich nach Kontemplation. Das müssen wir und nicht nur Werber berücksichtigen."



atmedia.at