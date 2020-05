Pawlows Horrorpilze

Diese Horrorpilze sind die zentralen Ingredienzien des Film-Promotion-Games One Way Trip das auf Facebook platziert ist. Die Teilnehmer sollen Horrorpilze sammeln, an Freunde verschicken und sie (virtuell) verzehren. Erwischt ein Spieler einen giftigen Pilz, geht es ab auf einen Horrortrip, sieht Ausschnitte aus dem am 23. September in den österreichischen Kinos anlaufenden 3D-Horror-Film One Way Trip und "stirbt einen blutigen Slasher-Tod".



Die Promotion-Teilnahme wird mit Kino-Tickets, DVD-Packages und zwei iPads belohnt. Auftraggeber von 123Consulting und Bureau Pawlow ist Thimfilm.



atmedia.at