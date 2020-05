Party-Crasher Verein für Konsumenteninformation

Das klingt, laut VKI, so: "Erstmals gibt's in der Geschichte von Event-Maturareisen Ottakringer Bier, Bacardi und Eristoff jederzeit und überall und immer und alle Tage und die ganze Woche und dauernd und rund um die Uhr und im gesamten Club 4 FREE!".



Oder: "Premium Alkohol wie Absolut Vodka und Havana Club Rum im All Inclusive Konezpt von 0-24h! Wir bleiben unserer Linie treu - Summer Splash ist auch 2012 die Maturareise, bei der es rund um die Uhr Absolut Vodka, Havana Club Rum und die passenden Qualitäts-Beigetränke gibt!".



Offenkundig schieben sich die beiden Veranstalter mittlerweile die Verantwortung für die Einführung derartig "attraktiver" Werbeangebote zu.



Der VKI versucht gegen diese Verlockungen für Maturanten mit einer Verbandsklage nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb vorzugehen und um die Veranstalter zu weniger offensichtlichem Werben zu veranlassen.