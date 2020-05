Parlamentarisches Medienseminar

at // Mit einem "Fortbildungsseminar" rechnet Frido Hütter wenn er über seine Erwartung an die zur ORF-Enquete versammelte Politik am kommenden Donnerstag in Wien reflektiert. Denn ein Ergebnis erwartet er sich nicht. Hütter, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, ist überzeugt, dass die Medienpolitik an den realen Problemen des ORF vorbeiagiert und -agitiert.