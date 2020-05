Papierpreiserhöhung nicht vertretbar

at // Energiepreise und die Nachfrage nach Zeitungspapier gehen infolge der Konjunkturentwicklung zurück. Dazu herrsche am europäischen Markt ein Überangebot an Zeitungspapieren. Aus diesem Grund sieht der Verband Österreichischer Zeitungen die Preise nicht gerechtfertigt und die von der Papierindustrie angekündigte Preiserhöhung für wirtschaftlich nicht vertretbar. Der Verband sehen damit alle Faktoren für eine Senkung der Preise gegeben und fordern eine rasche Weitergabe der günstigeren Konditionen.