Papier mit Substanz

int // Vor zehn Jahren waren Gratiszeitungen ein Nirvana für Pendler, die in öfffentlichen Verkehrsmitteln, auf dem Weg in die Arbeit, über alles informiert werden wollen, während sie schliefen, denkt Mario Garcia in seinem Blog über die Zukunft von Gratiszeitungen nach. Der Zeitungsdesigner rechnet mit einer dramatischen Veränderungen der Gratiszeitungen.