Panther rhei

at // Das Hauen und Stechen zwischen der steirischen Fachgruppe Werbung und dem Advertising Club Styria (ACS) um die Markenrechte "Green Panther" scheinen zu Ende sein. Die Rechte auf die Wort-Bild-Marke "Green Panther", die 1999 von Fachgruppen-Obmann Heimo Lercher erworben wurden und die der ACS in den zehn Jahren immer wieder streitig gemacht hatte, gehören endgültig der Fachgruppe. Per einstweiliger Verfügung hat das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz dem ACS jede Verwendung des "Green Panther" verboten.