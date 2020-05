Pansys drehen alle Regler nach rechts

Martin Pansy, der als Gründer und Geschäftsführer bei Up to Eleven das Heft in der Hand hält, kündigt an, in der "Leidenschaft des Teams für Sport und digitale Technologien an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit und darüber hinaus zu gehen".



Jürgen Pansy, Hauptinvestor, stellt das Unternehmen wieder in die von ihm bevorzugte Positionierungsmatrix, deren Achsen als modern, innovativ und international definiert sind. Entwicklung neuer Services wird wieder eine zentrale Rolle im Alltag von Up to Eleven spielen, erklärt Pansy.



Das Portfolio des Unternehmens besteht, um es für jene, die es nicht kennen oder schon vergessen haben, aus mysms, smart wallet, sms.at und Business SMS. Im Herbst 2012, kündigen die Pansy-Brüder an, wird ein weiterer Geschäftsbereich dieses Portfolio erweitern. Die Suche für Mitarbeiter, so Martin Pansy, die unsere Produkte leben, die permanent weiter lernen und auch ausgesprochene Leidenschaft für unser Geschäft haben, hat begonnen.



atmedia.at