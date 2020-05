Panmedia und moodley tanzen

Die Kampagne läuft seit 2. Dezember in Wien. Für deren Kreativarbeit ist die in Graz ansässige Agentur moodley brand identity verantwortlich.



"Dieses einmalige Festival, bewegend gestaltet von besonderen Künstlern, braucht eine klischeebefreite und visuell eigenständige Inszenierung zur Bekanntmachung über die Grenzen der Stadt hinaus", reflektiert Gerd Schickedanz, Creative Director der Wiener moodley-Dependance, die Motivation, kreatives Verantwortungsgefühl abseits des Geschäftsalltages zu beweisen und in einer konzertierten Aktion Menschen zu helfen, die meistens im Schatten der öffentlichen Beleuchtungsmaschinerie stehen.



Die Agentur wurde in der Kampagnen-Umsetzung von Farbantrieb unterstützt.