Pandora-Etat für Initiative

Der Lead im Central Western Europe-Etat liegt bei Initiative Hamburg. In den Märkten Österreich, Schweiz, Italien und den Niederlanden sind die jeweiligen Initiative-Niederlassungen dafür verantwortlich, dass der Pandora-Claim "Unvergessliche Momente" in den schmuck-affinen Zielgruppen ankommt. In Österreich konzentriert sich der Media-Einsatz auf Print.



atmedia.at