Pandis griechische Tragödie

Seine Schlußfolgerungen sind in der 45-minütigen Reportage 100 Stunden Griechenland - Ein Staat geht Pleite, die am 28. November um 20:15 Uhr im Rahmen des Themenabends Griecheland bei Puls 4 zu sehen. Im Anschluß daran setzt Spiegel TV Österreich mit der Analyse der hellenistischen Marktentwicklung in der Dokumentation Das griechische Euro-Drama fort.



Pándi produziert bereits 2010 "100 Stunden" und begab sich dafür mit FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache auf Israel-Besuch. Die Besuchsdokumentation war am 21. Dezember von Puls 4 ausgestrahlt worden.



atmedia.at