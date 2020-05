Palm-Jensen wird McCann-Innovationschef

Palm-Jensen realisierte 1992 ein erstes Webportal und gründete 1996 die Werbeagentur Spiff. 2000 gründete er Farfar, gewann ein Jahr später den ersten Löwen in Cannes und arbeitet für Diesel, Absolut und Nokia. Für und mit Nokia gewann Palm-Jensen und Farfar im Vorjahr für die Kampagne The world's biggest signpost acht Löwen in fünf verschiedenen Kategorien in Cannes.