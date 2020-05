Palfraders Begegnungen mit ARA-Tonnen

atAlstoff Recycling Austria (ARA) geht mit dem nächsten Flight der Awareness-Kampagne für Mülltrennung in die Medien. Diese neue Welle beginnt am 2. September 2013 und wird von Spots in denen sich "Kaiser" Robert Palfrader in der sorgfältigen Entsorgung übt, getragen. Für das kreative Konzept ist St. Stephen's verantwortlich. Der Media-Streuung erfolgt im TV, via ARAsocial, einem YouTube-Channel, Infoscreen und Hörfunkspots.