at // Der Mobile-Advertising-Anbieter IQ mobile strukturiert sein Portfolio an mobilen Werbeträgern und bündelt die zur Verfügung stehenden Reichweiten in Inklusiv- und Zielgruppen-Paketen. Diese Bündelungen erfolgen nach Regionen wie Alpen, Adria, Österreich oder nach Affinitäten wie Sport, Mode, Auto. IQ mobile preist die Pakete mit fixen Kontakten, Klickraten mit bis zu zehn Prozent und Conversion-Raten von bis zu 25 Prozent an.