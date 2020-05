Paid-Content-Zahlungsbereitschaft bei 25 Prozent

Dieses Zwischen-Ergebnis eines Wandels von der Kostenlos- zur Bezahlkultur im deutschen Internet kommt vom IT-Branchenverband Bitkom.



Dort werden die vorgelegten Daten so interpretiert: "Die sogenannte Kostenlos-Kultur im Internet ist weniger stark ausgeprägt als immer wieder angenommen wird. Konsumenten bezahlen redaktionelle Online-Inhalte unter der Voraussetzung, dass sie interessant sind, einen angemessenen Preis haben und sich bequem abrechnen lassen."



Die Bezahlung redaktioneller Online-Inhalte erfolgt bei 17 Prozent der deutschen Internet-Nutzer per Abonnement und ebenso bei 17 Prozent transaktionsbezogen also pro Inhaltsstück.



Das für Medien-Unternehmen relevante Potenzial an weiterern Zahlungsbereiten beläuft sich auf 31 Prozent. Das sind jene Internet-Nutzer die sich als "grundsätzlich" bereit erklären ihren Inhaltsbezug auch zu bezahlen. Und eventuell acht Prozent Unentschlossene.



Diesen Zahlungsbereiten stehen wiederum 61 Prozent gegenüber, die nicht für journalistische Online-Inhalte bezahlen wollen. Sie argumentieren ihre Ablehnung mit dem Vorhandensein ausreichender inhaltlicher Alternativen, Qualitätsmängel der Inhalte, zu teurem Content und zu komplizierten Abrechnungsmethoden.



Ergänzend dazu: