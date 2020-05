Paid Content-Träume

Zeitung braucht Kreativität

Er flüchtet sich in die Standard-These: "Nur wenn wir guten Journalismus machen, werden wir überhaupt Chancen haben, gekauft zu werden." Amend glaubt an die Zeitung. Allerdings fordert er mehr Kreativität als bisher. Dies sei die Zukunft. "Wenn man in den Tageszeitungen kaum Inhalte findet, die von eigenen Autoren stammen, dann liefern die Blätter selbst die beste Entschuldigung, warum die Leser sie nicht mehr lesen." Knüwer übt sich in Alarmismus. Er prognostiziert weiteren Personalabbau in Redaktionen und kritisiert Marketing-Fehler in jungen Zielgruppen und im Abonnementbereich.