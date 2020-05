Paid-Content-Offensive

Aggregation zur Individualisierung

Basis von quEDIT.com ist n2day.com. Diese Plattform wird von SNews seit 15 Monaten betrieben. Dort werden 1,2 Millionen Artikel aus ungefähr 4.000, hauptsächlich deutschsprachigen Quellen aggregiert. quEDIT.com ist derzeit in der Betaversion nutzbar. Demnächst soll die Plattform um iPhone- und iPad-Versionen sowie mit Micropayment-Funktionen erweitert werden. Michael Pistauer, Geschäftsführer von SNews, zum markttechnischen Hintergrund der Entwicklung: "Neue Generationen drängen in den Medienmarkt. Diese Generationen kennen eine Welt ohne Google und eBay nicht. Genau diese Mediennutzer drängen auf Individualisierung der Inhalte." Publicitias Österreich-Geschäftsführer Marcus Wilding beleuchtet die Kooperationsmotivation: "Als Dienstleister für Medien und Werbekunden müssen wir aktiv neue Lösungen anbieten. Das beinhaltet auch, in innovative, ja mutige Geschäftsmodelle zu investieren, die neu Werte schaffen."



atmedia.at