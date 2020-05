Paid-Content-Kaufbereitschaft ist niedrig

euDiese Maxime gilt für Österreich und Deutschland. In einer, von der Europäischen Kommission angestellten und von Statista aufbereiteten Analyse liegt der Anteil jener Käufer an der jeweiligen Gesamtheit der Internet-Nutzer, die Content- und Software-Downloads im Jahr 2011 kauften, in Österreich bei 15 Prozent. In Deutschland liegt dieser Anteil bei 17,2 Prozent. Die höchste Paid Content-Kaufbereitschaft haben die irischen Internet-Nutzer.