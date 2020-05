Paid Content, Erlösmodell mit geringen Erfolgsaussichten

Kein Thema ist Paid Content für Eva Dichand und der von ihr geführten Gratistageszeitung Heute. Dichand setzt mehr auf andere Inhalte und Themenbereiche als auf Nachrichten, um in der digitalen Welt Geld zu verdienen, wie beispielsweise mit Netdoktor.at im Gesundheitsbereich.



Im Internet ist, nach den Worten von GroupM-CEE-Managing-Director Peter Lammerhuber, durchaus Geld zu holen. Auch weil in Östereich die Online-Werbung nicht wie in Deutschland "Trash-Charakter" hat. Die Spendings in diesem Bereich liegen nach seinen Worten über jenen für Radio oder Plakat. Er glaubt aber nicht, dass das Online-Werbevolumen für alle als wirtschaftlicher Nährboden ausreicht. Zu den Gewinnern werden jene zählen, die "Relevanz und Convenience" bieten können. " Apple hat es vorgemacht", verweist Lammerhuber. Er übt darüber hinaus am ORF – und Privatsender – Kritik dafür, dass sie ihre Hörer und Seher zum Mitmachen und zur Kundenbindung auf Facebook schicken. "Dass dann die Werbung der Nutzung des Social Networks folgt, dass darf dann nicht wundern. Das ist ein bisserl dumm."