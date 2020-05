Paid Content-Diskussion wird aufgetaut

usa // Vor knapp eineinhalb Jahren hatte die New York Times Online die Bezahlung der Nutzung aufgegeben. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation des Mutterkonzerns, der New York Times Company, wird nun darüber nachgedacht das Paid Content-Modell wieder hervorzuholen. Chefredakteur Bill Keller erklärte in einer Online-Diskussion, dass "eine lebendige, todernste Diskussion in der Times weiterläuft, wie wir unsere Konsumenten dazu bringen können, für das, was wir tun, zu bezahlen". Süddeutsche Zeitung, Seite 15