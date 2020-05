Pagro-Media-Etat an OmniMedia

Die Agentur übernimmt das gesamte Media-Management des Einzelhandelsunternehmens Pagro Diskont. Wobei OmniMedia als Etat-Halter in den Pitch ging und den Auftraggeber bislang in der klassischen Media-Planung betreute. Im Zuge der erfolgten Etat-Wiedervergabe an die Agentur wurden die Media-Management-Aufgaben auf Digital Media erweitert.



Ab 2014 wird Pagro Diskont sein Kommunikationsmix um digitale Werbung erweitern. Für die Verwirklichung dieses Auftragsbereichs ist pilot@media.at verantwortlich.



