Pagro eröffnet Online-Shop

Der Händler für Papier-, Büro- und HaushaltwarenDiskont öffnet seine größte Niederlassung. Und damit auch allen für dasin Frage kommende Käufer- und Zielgruppen. Konsumenten können orts- und zeitunabhängig einkaufen. Sie können sich ihre Bestellungen nach Hause liefern lassen. Ihre Einkäufe bezahlen sie mit Kreditkarte, per Sofortüberweisung oder gegen Rechnung. Oder sie bestellen online, holen und bezahlen die gewünschte Ware in einer der "über 140 Filialen" österreichweit. Diese Verschränkung des digitalen mit dem stationären Handel seit, wieDiskont-GeschäftführerMichael Kremserim Zuge des Shop-Launches erklärt, "ein Wettbewerbsvorteil gegenüber dem reinen Online-Handel" und "auch ein klarer Erfolgsfaktor für die Filialen". Er erläutert den Bedeutungswandel aus Sicht des Einzelhandels noch weiter: "Wir holen Kunden mit unserem bedienungsfreundlichen, präzisen Web-Auftritt ab und warten in den Filialen mit persönlichem Serivce und Engagement auf". Lange Zeit waren viele stationäre Händler nicht dieser Ansicht.

Kremser betont, worum es bei der Schaffung des Pagro.at-Online-Shops kosumenten-seitig primär ging: um die Benutzerfreundlichkeit. Ohne Struktur, die kurze Wege zu den gewünschten Produkten ermöglicht, wie etwa durch Filter oder eine effektive Suche, sowie einer einfachen Warenkorb-Führung zur Bestellung und zum Kaufabschluß, bleibt der Shop unter seiner Mindestauslastung. Pagro bietet, um den Service-Grad zu erhöhen, drei Kundenkarten sowie ein telefonische Hilfe, um Kunden durch das Online-Shop zu begleiten, an.