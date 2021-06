Päpstlicher Segen für Google

eu // Konkordat zwischen dem Vatikan und Google Inc.. Google wird in Zukunft Originaltexte und Bilder von Papst Benedikt XVI. veröffentlichen. Darüber hinaus wird ein Online-TV-Kanal gegründet. Dort werden, so die Planung, Filme und Nachrichten des vatikanischen Fernsehzentrums zu sehen sein. Mit dieser Internet-Offensive will der Vatikan so vielen Interessierten wie möglich einen Zugang zu vatikanischen Quellen ermöglichen.